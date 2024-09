Stellantis, primi modelli elettrici Leapmotor al debutto in Europa

Citycar T03 e suv C10. Obiettivo 350 punti vendita a fine 2024

Milano, 23 set. (askanews) – Al via a Milano il primo media drive dedicato ai modelli elettrici C10 e T03 di Leapmotor, che sancisce il debutto della joint-venture Leapmotor International fra il costruttore cinese e Stellantis in Europa. Stellantis a ottobre 2023 ha investito 1,5 miliardi per rilevare il 21% di Leapmotor. L’accordo prevedeva anche la creazione della joint venture Leapmotor International controllata al 51% da Stellantis.

Leapmotor International punta ad accelerare e ampliare le vendite di prodotti Leapmotor in tutto il mondo, eccetto la Cina, facendo leva sulle risorse e il know-how commerciale di Stellantis. L’offerta di Leapmotor International entrerà in competizione con i marchi cinesi già presenti in Europa e si aggiungerà all’offerta Stellantis composta da 14 brand.

Leapmotor fondata nel 2015 da Jiangming Zhu è focalizzata sulla mobilità elettrica con la tecnologia cell-to-chassis ed è in rapida crescita: nel 2023 ha venduto 144mila auto in Cina, 400mila dal 2019. Nei prossimi anni l’obiettivo è di coprire tutti i segmenti con tre piattaforme scalabili con propulsori elettrici e range extender.

Due i modelli al debutto. La T03 una citycar elettrica a 5 porte compatta del segmento A (3,6 metri), con 95 CV e una batteria da 37 kWh per un’autonomia di 265 km. La configurazione è unica e full optional per semplificare l’acquisto. La C10 invece è un D-suv elettrico di grandi dimensioni (4,7 metri) con dotazione premium, 218 CV, un’autonomia di 420 km grazie a una batteria da 70 kWh, ed elevati standard di sicurezza.

Entro la fine del 2024 sono previsti 350 punti vendita in Europa e 500 entro il 2026. Nei prossimi tre anni sarà introdotto almeno un nuovo veicolo ogni anno.

Nei prossimi giorni si apriranno gli ordini della T03, che sarà disponibile a partire dalla fine di settembre al prezzo consigliato di 18.900 euro, con un’offerta lancio a 17.900 euro. Il suv C10 invece arriverà a ottobre e sarà proposto a un prezzo di 36.400 euro (versione Style) con offerta lancio a 34.400 euro.