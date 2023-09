Stellantis stanzia 40 mln per incentivo auto per partite Iva

Bonus Impresa: cumulabile con altre promozioni ed ecobonus statale

Milano, 7 set. (askanews) – Stellantis introduce l’incentivo “Bonus impresa” con un plafond di 40 milioni di euro per l’acquisto di veicoli dei marchi Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot da parte di aziende e liberi professionisti con partita Iva. L’incentivo andrà a esaurimento ed è cumulabile con altre promozioni e incentivi statali.

Per accedere al bonus è sufficiente andare sul sito Bonus Impresa, selezionare il brand e il modello per conoscere il valore della promozione, scaricare il coupon e presentarlo in concessionaria per usufruire del buono nel processo di acquisto.

A titolo esemplificativo, il bonus su Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in arriva a 5.100 euro che salgono a 5.600 euro per Jeep Compass 4xe, il veicolo Plug-In. Alfa Romeo Tonale Hybrid Plug-In Q4 beneficia di 3.900 Euro di vantaggi, Fiat Panda, Tipo e 500X rispettivamente di 2.100, 3.600 e 3.700 euro indipendentemente dalla motorizzazione, termica o mild hybrid. Così come su Lancia Ypsilon, per la quale il vantaggio ammonta a 2.700 euro.