stellantis:-vendite-furgoni-ue-i-sem-+4%,-quota-del-28,5%

Divisione Pro One leader in Ue30, Sud America e Africa

Milano, 30 lug. (askanews) – Nel primo semestre 2024, Stellantis Pro One, la divisione dei veicoli commerciali del gruppo, ha conquistato la leadership di mercato nelle regioni Europa a 30 (EU30), Sud America e ora anche in Medio Oriente & Africa.

Nell’Ue 30 Stellantis Pro One registra un aumento delle vendite del 4% e una quota di mercato superiore al 28,5%. Nel settore dei Bev è leader con una quota di mercato del 31,9%.

“I risultati comunicati oggi riflettono la solidità della nostra strategia per i veicoli commerciali,” ha dichiarato Xavier Peugeot, Senior Vice President della divisione Veicoli Commerciali di Stellantis. “La nostra offensiva di prodotto, che comprende 12 veicoli completamente rinnovati nei segmenti dei veicoli compatti, medie e grandi dimensioni, prosegue con il nuovo furgone Ram ProMaster EV Delivery in Nord America e con il Nuovo Fiat Titano, un pickup da 1 tonnellata in Sud America”.

In Medio Oriente e Africa, Stellantis Pro One è al primo posto nei veicoli commerciali con una quota di mercato del 22,2% e con una quota di mercato del 30,8% nel segmento dei furgoni grazie a Fiat Fiorino, il furgone più vendute con una quota dell’11,1%. In Sud America Stellantis Pro One è leader nelle vendite di veicoli commerciali leggeri, pickup e furgoni, con una quota di mercato rispettivamente del 31,1%, del 34,1% e del 33,3%. Tre brand di Stellantis nei primi 5 posti nel segmento furgoni: Fiat occupa il primo posto, Peugeot il quarto, Citroën il quinto. In Brasile, Stellantis Pro One è leader tra i veicoli commerciali leggeri, i pickup e i furgoni, con una quota di mercato rispettivamente del 46,9%, del 47,3% e del 44%.