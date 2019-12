Categoria: Contorni

Ingredienti per circa 15 stelline

Patate 500 g

Uova 2 medie

Caciocavallo 30 g da grattugiare

Fecola di patate 30 g

Alloro 3 foglie

Noce moscata q.b.

Pepe nero q.b.

Sale grosso q.b.

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per friggere

Olio di semi di arachide 1 l

Preparazione

Stelline di patate, passo 1

Per realizzare le stelline di patate, per prima cosa cuocete le patate: scegliete patate all’incirca della stessa dimensione, mettetele in una pentola e copritele con acqua fredda, poi aggiungete una presa di sale grosso (1) e le foglie di alloro (2). Portate a bollore e cuocete per circa 35-40 minuti finché non saranno morbide. Una volta cotte, scolate le patate e lasciatele intiepidire, poi sbucciatele (3) e trasferitele in una ciotola.

Stelline di patate, passo 2

Schiacciate le patate con una forchetta per ridurle in purea (4), salate, pepate. Aromatizzate con noce moscata grattugiata (5) e fecola (6).

Stelline di patate, passo 3

Unite anche le uova (7) e impastate il tutto con le mani (8), poi aggiungete il caciocavallo grattugiato (9) e mescolate ancora per amalgamare il composto.

Stelline di patate, passo 4

Ungete un foglio di carta forno con poco olio d’oliva (10) e stendete il composto di patate con il dorso di un cucchiaio (11). Ungete un secondo foglio di carta forno (11) e posizionatelo sopra al composto di patate.

Stelline di patate, passo 5

Livellate il composto con l’aiuto di un mattarello per ottenere uno spessore di circa 8 mm (13). A questo punto lasciatelo rassodare in frigorifero per 30 minuti. Trascorso il tempo di raffreddamento ritagliate le formine con uno stampino a forma di stella (14): noi abbiamo utilizzato uno stampino che misura 8 cm da punta a punta. Trasferite le stelline ottenute su dei quadrati di carta forno che avrete ritagliato in precedenza (15). Impastate nuovamente gli scarti per ritagliare altre stelline: con queste dosi dovreste ottenerne circa 15.

Stelline di patate, passo 6

Quando avrete realizzato tutte le stelline (16), lasciatele rassodare in frigorifero per 15 minuti. Ora siete pronti per friggere: scaldate l’olio di semi in un tegame capiente (non dovrà superare i 180°) e immergete le stelline capovolte con il quadrato di carta forno ancora attaccato, non più di 1 o 2 alla volta (17). La carta forno si staccherà dopo pochi secondi, quindi rimuovetela con una schiumarola (18).

Stelline di patate, passo 7

Scolate le stelline quando saranno belle dorate (19) e trasferitele su carta assorbente per asciugare l’olio in eccesso (20). Le vostre stelline di patate sono pronte per essere servite (21)!

Conservazione

Si consiglia di consumare le stelline subito dopo la frittura. Le stelline crude si possono conservare in frigorifero, in un contenitore ermetico, per un giorno al massimo. In alternativa si possono congelare separandole fra loro con la carta forno.

Consiglio

Se il composto di patate dovesse risultare troppo morbido, riponetelo nuovamente in frigorifero per renderlo più compatto e poterlo lavorare facilmente.

