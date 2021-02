Stendardo: “I gol presi dal Napoli sono stati frutto di errori individuali. Ma nel secondo tempo ho visto miglioramenti”

Guglielmo Stendardo, ex difensore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare della sconfitta del Napoli contro l’Atalanta. L’ex calciatore, che ha commentato la gara per la Rai, ha dato le colpe dei gol subiti dalla squadra di Gattuso ai difensori. Di seguito le sue parole.

Stendardo su Atalanta-Napoli

Ecco le parole di Stendardo:

“Il Napoli nel primo tempo è stato superato da un’Atalanta che ha aggrdito come al solito uomo contro uomo. I gol subiti sono stati frutto di errori individuali dei difensori. Nel secondo tempo molto meglio, sia tatticamente che come atteggiamento”.

