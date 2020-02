Stendardo: “Napoli concreto e pragmatico, ricordiamo che c’è ancora il ritorno”

Guglielmo Stendardo, ex difensore centrale, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della vittoria degli azzurri contro l’Inter in Coppa Italia.

LE PAROLE DI STENDARDO

“Il Napoli ha meritato la vittoria con l’Inter perché è stato concreto e pragmatico. Ricordiamo però che in Coppa Italia c’è ancora il ritorno da giocare. E’ vero che è stata una partita preparata bene da Gattuso difensivamente, con un 4-5-1 con gli esterni bassi, ma la squadra ha creato comunque tante occasioni da gol. A Milano contro l’Inter non s’è concesso nulla e ha fatto gol”.

