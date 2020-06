Stendardo: “Ripartenza grande segnale. Gravina vero uomo di calcio, vi spiego”

Gugliemo Stendardo, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per commentare la ripresa del campionato di Serie A e della Coppa Italia.

Questa, infatti, sarà la settimana della ripartenza: “Dopo trentamila morti e un Paese in ginocchio, il fatto che riprenda il calcio è una cosa bella. Ma bisogna tener conto di ciò che è stato e non dimenticare. Playoff? Ieri in Figc ha vinto il merito sportivo e la trasparenza. Ho apprezzato il lavoro di Gravina, vero uomo di calcio. Giusto dare la parola al campo. Serve un piano B e C e quello dei playoff e dei playout è un male minore in caso di nuova positività. Si parla di una formula breve, ma spero che il campionato possa terminare regolarmente. Spero comunque nel caso che sia una formula solo a 4. Per il futuro serve maggiore solidarietà dei club più ricchi nei confronti di quelle più deboli, a partire dai dilettanti. Occorre un’equa ripartizione di risorse. Se non si fa così, si rischia di creare una frattura insanabile tra il vertice e il mondo di base.”

