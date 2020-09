Stendardo su Koulibaly: “È il perno della difesa del Napoli, vi spiego come la penso”

Guglielmo Stendardo, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della situazione Koulibaly. Queste le sue parole.

“Per il valore del calciatore, spero possa restare a Napoli. Si tratta del perno principale della difesa azzurra. Se dovesse continuare a vestire la maglia azzurra, almeno fino a domenica, credo che giocherà con il Parma. Stiamo parlando di un professionista serio. Se il Napoli non lo cede sarà subito un gradino dietro la Juventus e l’Inter. Rrahmani l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato in una piazza calda come Verona”.