venerdì, 12 Settembre , 25
stephen-king:-“charlie-kirk-voleva-lapidare-i-gay”.-poi-si-scusa-e-cancella
Stephen King: “Charlie Kirk voleva lapidare i gay”. Poi si scusa e cancella

Stephen King: “Charlie Kirk voleva lapidare i gay”. Poi si scusa e cancella

DALL'ITALIA E DAL MONDOStephen King: "Charlie Kirk voleva lapidare i gay". Poi si scusa e cancella
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Charlie Kirk era favorevole alla lapidazione dei gay”. Firmato, Stephen King. Un tweet dello scrittore scatena la bufera dopo l’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso nel campus della Utah Valley University. La morte di Kirk ha monopolizzato il dibattito social negli Stati Uniti negli ultimi giorni, con una particolare diffusione di commenti e video di esultanza. King, che ha sempre assunto posizioni critiche nei confronti dell’amministrazione di Donald Trump, ha pubblicato un messaggio sostenendo che Kirk fosse favorevole alla lapidazione dei gay. 

Una fake news, che lo scrittore ha rilanciato con un messaggio letto prima dai suoi milioni di follower e poi rimbalzato ovunque. King ha verificato l’errore e, davanti ad una valanga di messaggi, ha corretto il tiro scusandosi: “L’orribile, malvagio e contorto bugiardo si scusa. Questo è ciò che mi merito per aver letto qualcosa su Twitter senza fact-checking. Non succederà più. Ho sbagliato, mi scuso, ho cancellato il post 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.