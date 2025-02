Steve Bannon: conquisteremo l’Europa paese per paese

“Meloni? Ha subito la pressione del governare, ma non è cambiata”

Roma, 20 feb. (askanews) – Il trumpismo conquisterà l’Europa paese per paese. L’ha affermato in un’intervista pubblicata su Repubblica l’ex stratega della campagna 2016 di Donald Trump, Steve Bannon.

“Comincia già domenica, con le elezioni in Germania, dove i nostri alleati otterranno un chiaro e significativo successo. Non prenderà di mira il continente in generale, ma si concentrerà sui singoli stati, per conquistarli uno dopo l’altro, mano a mano che andranno alle urne. Gli effetti poi cambieranno l’intera direzione dell’Europa”, ha affermato Bannon.

Per quanto riguarda l’Italia, Bannon ha espresso lodi per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Guardate, io conosco e collaboro con Giorgia Meloni – ha detto – da quando il suo partito aveva percentuali minuscole nei sondaggi, quindi il nostro rapporto ha radici profonde e consolidate. Credo che da quando è al governo abbia subito la pressione della responsabilità di guidare il Paese, ma non penso che le posizioni che ci univano siano cambiate”.