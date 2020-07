Gli episodi di Lecce-Sampdoria “fanno cadere tutto e dimostrano il fallimento del Var, non inteso come tecnologia. Un episodio clamoroso, eravamo al 15′, a inizio gara, il colpo di Bonazzoli è stato volontario, violento ed è andato a buon fine. Ci può stare che Rocchi non abbia visto, è legittimo, è un arbitro di valore assoluto. Non capisco perché il Var Pasqua non sia intervenuto per fare giustizia. Magari quell’episodio avrebbe determinato un risultato diverso”. Questo lo sfogo del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo la sconfitta contro la Sampdoria nello spareggio salvezza giocato mercoledì. Un match viziato, secondo il club giallorosso,

L'articolo Sticchi Damiani "Errore Var in Lecce-Samp è clamoroso"

