Sticchi Damiani “Speriamo GP Italia si faccia con tanto pubblico”

Anche la Formula 1 paga lo scotto della pandemia di Covid-19, con sei gare annullate e la decisione di rinviare al 2022 i nuovi regolamenti tecnici. Con una stagione che si spera prenda il via il 7 giugno da Baku, in Azebaijan, il Gran Premio d’Italia in programma la prima domenica di settembre a Monza, non dovrebbe essere a rischio, sempre che la situazione si sia normalizzata e che il pubblico possa affluire copioso verso l’autodromo del Parco. È quanto auspica anche Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, ente organizzatore del Gran Prix italiano. “Penso e spero che la gara di Monza sia in un periodo abbastanza sicuro – dice il numero uno dell’Automobile Club d’Italia all’Agenzia Italpress -.

