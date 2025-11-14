venerdì, 14 Novembre , 25

Stoccolma, autobus travolge le persone alla fermata: morti e feriti

Redazione-web

(Adnkronos) – Diversi morti e feriti a Stoccolma, dove un bus ha travolto una pensilina a Östermalm, nel centro della città, dove erano in attesa numerosi passeggeri. Lo ha riferito la polizia svedese, precisando che il conducente del mezzo è stato arrestato e che non sono ancora chiare le cause dell’incidente.  

Il primo ministro Ulf Kristersson ha commentato la notizia ad Aftonbladet: “Sono stato raggiunto dalla tragica notizia che diverse persone sono morte e sono rimaste ferite a una fermata dell’autobus nel centro di Stoccolma. Persone che forse stavano tornando a casa da familiari, amici o per trascorrere una tranquilla serata in casa”. “Non conosciamo ancora la causa di tutto questo, ma in questo momento i miei pensieri sono rivolti principalmente alle persone colpite e ai loro familiari. La polizia, le ambulanze e i servizi di soccorso hanno ora un compito molto difficile e importante da svolgere. Esorto tutti a mostrare considerazione e comprensione per i loro compiti.” 

