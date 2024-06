stock-spirits-italia-fa-140-anni-e-lancia-bitterissimo

BItter celebrativo color rosso rubino

Roma, 3 giu. (askanews) – Festeggia 140 anni Stock Spirits Italia e, per festeggiare una lunga storia iniziata nel 1884, lancia Bitterissimo Stock, il nuovo bitter celebrativo, ispirato allo stile eccentrico di Casa Stock. Color rosso rubino, in equilibrio tra le note dolci e amare tipiche del Mediterraneo, e con tutta la freschezza dei distillati e degli infusi delle bucce di arance e limoni.

Ottimo da gustare con ghiaccio e una fetta di arancia, o diluito con soda, tonica o vino bianco frizzante, è l’ingrediente definitivo, dal classico Negroni ai cocktail vintage come il “9 buche”.

“Il nostro fondatore Lionello Stock credeva che le cose buone nella vita fossero fatte per godere, assaporare e condividere. Quindi quale modo migliore per festeggiare il nostro 140esimo compleanno che brindare con una nuova referenza a tutto gusto e carattere?”, racconta Evelina Teruzzi, CEO di Stock Spirits Italia.

Fondata nel 1884 a Trieste dall’industriale e imprenditore Lionello Stock, con il socio Carlo Camis, come “Distilleria a vapore Camis e Stock”, negli anni l’azienda non ha infatti mai smesso di espandersi creando in Europa una rete di distillerie, impianti di imbottigliamento e strutture di invecchiamento, fino alla fusione, nel 2008, con Polmos Lublin, che segna la nascita di Stock Spirits Group.

Di proprietà di CVC Capital Partners dal novembre 2021, oggi il Gruppo conta 1.800 dipendenti, opera in 9 paesi europei (Italia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia), di cui cinque ospitano otto siti di produttivi.