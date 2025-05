“Stockyamo street food”: bacalà chiama a raccolta creativi del gusto

Milano, 18 mag. (askanews) – Pro Sandrigo, ente organizzatore della celebre e storica “Festa del Bacalà alla Vicentina”, lancia ufficialmente “Stockyamo Street Food”, il contest gastronomico pensato per valorizzare lo Stoccafisso di Lofoten IGP anche in chiave street food. L’iniziativa si svolge sulla piattaforma Instagram e si rivolge a tutti gli appassionati di cucina, invitandoli a mettersi in gioco con proposte creative che esaltino il sapore autentico dello stoccafisso. Le candidature potranno essere inviate fino al 30 luglio.

In palio per il vincitore è previsto un premio che valorizza ulteriormente l’esperienza gastronomica legata allo stoccafisso. L’ideatore del miglior piatto per la giuria tecnica si aggiudicherà infatti un weekend a Sandrigo in occasione della 38esima edizione della “Festa del Bacalà alla Vicentina” 2025, in programma dal 18 al 29 settembre.

“Ogni anno, assieme ai volontari e agli sponsor, ci impegniamo a rinnovare la Festa, tenendo vive le tradizioni ma arricchendole di idee nuove e iniziative originali” ha spiegato Antonio Chemello, presidente della Pro Loco di Sandrigo e vicepresidente della Confraternita del Bacalà, ricordando che “la manifestazione è in continuo movimento e vuole dare risalto alla qualità e alla versatilità dello Stoccafisso di Lofoten Igp, anche con novità gastronomiche quali i ravioli al baccalà e con attività come il contest ‘Stockyamo Street Food’. Inoltre quest’anno avremo un format completamente rivisitato per ‘Bacco&Baccalà’ e un nuovo podcast dedicato al protagonista della nostra Festa. Tutto – ha concluso – per raccontare in modo coinvolgente e interattivo la storia, la cultura e le curiosità che colorano un prodotto così speciale”.

Il contest è aperto a tutti i non professionisti, come studenti di istituti alberghieri o scuole affini, food blogger e appassionati di cucina, purché maggiorenni e residenti in Italia. Per partecipare è necessario ideare una ricetta originale di un piatto consumabile in piedi e senza posate con protagonista lo Stoccafisso di Lofoten Igp e raccontarlo con un reel su Instagram che illustri ingredienti, dosi, fasi di preparazione, l’idea alla base del piatto e il suo nome. Il contenuto dovrà essere pubblicato sulla piattaforma social taggando l’account ufficiale della “Festa del Bacalà” e utilizzando una serie di hashtag. La partecipazione è gratuita e “ogni proposta dovrà essere rigorosamente inedita, ovvero non già presentata in altri concorsi analoghi”.

Edizione dopo edizione, la “Festa del Bacalà alla Vicentina” conta sull’impegno di volontari e importanti partner strategici, che ogni anno sostengono la manifestazione.