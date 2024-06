stoltenberg:-la-nato-non-ha-piani-pe-schierare-forze-in-ucraina

“Impegnati in un forte sostegno, anche finanziario”

Milano, 6 giu. (askanews) – “La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina. Ci stiamo concentrando su come stabilire un quadro più forte per il nostro sostegno, con un quadro istituzionalizzato per il sostegno all’Ucraina, e su come stabilire e concordare un impegno finanziario a lungo termine per garantire di essere al fianco dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una visita in Finalndia.