stoltenberg-(nato):-russia,-nordcorea-e-iran-sono-fautori-di-guerra

Conferenza stampa al 75esimo anniversario dell’Alleanza

Roma, 10 lug. (askanews) – “Non dimentichiamo che l’Iran, la Corea del Nord e la Russia sono i maggiori fautori della guerra in Ucraina”, ha dichiarato il segretario generale uscente della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa al 75esimo anniversario dell’Alleanza.

Sul percorso dell’Ucraina nella Nato e sull’irreversibilità della sua adesione “spero che gli alleati possano trovare un accordo anche nella formulazione sull’adesione. Fino a quando non ci sarà questa dichiarazione non possiamo dire nulla in merito, ma stiamo negoziando mentre ne parliamo, proprio della formulazione linguistica”, ha dichiarato Stoltenberg da Washington.

“Questo sarà un vertice storico”, ha anche detto Stoltenberg aggiungendo che l’alleanza non si limiterà a celebrare il suo 75esimo anniversario, ma “prenderà decisioni importanti” per il futuro e “sull’Ucraina, mi aspetto che gli alleati concordino un pacchetto sostanziale” che includa cinque parti: un Comando NATO per fornire assistenza in materia di sicurezza e formazione, un impegno a lungo termine per continuare il sostegno, supporto immediato, compresa la difesa aerea e nuovi accordi bilaterali di sicurezza.

“Tutti insieme, questi cinque elementi costituiscono un forte ponte per l’Ucraina verso l’adesione all’Alleanza, e sono fiducioso che gli alleati ribadiranno poi l’impegno affinché l’Ucraina diventi un membro della Nato – ha aggiunto Stoltenberg – Zelensky ha chiesto più difesa aerea e abbiamo lavorato duramente con gli alleati e ora Biden ha annunciato che verranno consegnati cinque nuovi sistemi di difesa aerea innovativi da Stati uniti, Italia, Romania, Olanda e anche da un altro Paese membro”.