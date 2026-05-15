stone-acquisisce-ecoservizi,-granchelli:-importante-per-gruppo

“E per il territorio”

Roma, 15 mag. (askanews) – “L’acquisizione è un evento molto importante sia per il nostro gruppo che per il territorio” così Ezio Granchelli ceo di Stone spa, azienda leader in Italia nella formazione per le aziende per la sicurezza sul lavoro, ha annunciato l’acquisizione di Ecoservizi Group srl, società di consulenza per l’adeguamento delle imprese in materia di sicurezza sul lavoro. Un’operazione che porta Stone ad aumentare il suo fatturato del 40% arrivando a un totale di oltre 8 milioni di euro e che le consentirà di assumere entro il 2027 40 figure professionali.Stone fa parte del gruppo Mooders, holding composta da 12 società che operano in diversi settori: dalle tecnologie proprietarie avanzate per la formazione eLearning alla privacy e all’antiriciclaggio, dalla consulenza ambientale all’ingegneria e ai sistemi ISO, con un fatturato aggregato di oltre 11 milioni di euro nel 2025, in crescita del 24% sull’anno precedente. Stone è, tra le società del gruppo, quella con il fatturato più alto (quasi 6 milioni prima dell’acquisizione) e tra le prime 20 in Italia per la sicurezza del lavoro e compliance. Si occupa nello specifico di consulenza e formazione in questo settore con un approccio innovativo dedicato alle microimprese, che rappresentano circa il 95% del tessuto imprenditoriale italiano, mettendo a disposizione un network di professionisti che affianchino gli imprenditori per condurre le loro aziende verso un cambiamento graduale con effetti concreti.