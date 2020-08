TRIESTE (ITALPRESS) – Limitare il cosiddetto “turismo del pieno”, dando l’opportunità ai residenti dei Comuni di confine rientranti nell’Area 1, di rifornirsi di carburante presso gli impianti di distribuzione del territorio a un costo ribassato e concorrenziale rispetto ai prezzi applicati dalla vicina Slovenia. E’ l’obiettivo che la Regione Friuli Venezia Giulia intende raggiungere con l’avvio, a partire da lunedì 31 agosto, di un periodo di sperimentazione nel corso del quale aumenteranno i contributi regionali per l’acquisto di carburante e contestualmente diminuirà di circa 5 centesimi al litro il prezzo fissato dalle compagnie petrolifere. Fino al 30 settembre nei Comuni interessati i contributi regionali saliranno a 29 centesimi al litro per la benzina (con un aumento quindi di 8 centesimi) e a 20 centesimi per il gasolio (aumento di 6 centesimi).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Stop ai “turisti del pieno”, Fvg incrementa il contributo-carburanti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento