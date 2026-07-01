mercoledì, 1 Luglio , 26

Tumori, Criscitiello (Humanitas): “Test genomici riducono chemioterapia in cancro seno”

(Adnkronos) - “Negli anni abbiamo visto come l'utilizzo...

Tumori, oncologo Pruneri: “Test genomici aiuto diagnostico e prognostico cancro seno”

(Adnkronos) - “In Lombardia i test genomici sono...

Ucraina, Zelensky a Dublino per cerimonia presidenza irlandese Ue

(Adnkronos) - Il primo ministro irlandese Michael Martin...

Fumo, Perrone (Fondazione Aiom): “52mila firme per aumentare costo sigarette, ora tocca alla politica”

(Adnkronos) - "C'è grande soddisfazione per la collaborazione...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOStop al caldo record, arrivano temporali violenti e grandine: ecco dove colpiranno
stop-al-caldo-record,-arrivano-temporali-violenti-e-grandine:-ecco-dove-colpiranno
Stop al caldo record, arrivano temporali violenti e grandine: ecco dove colpiranno
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Stop al caldo record, arrivano temporali violenti e grandine: ecco dove colpiranno

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Dopo la morsa soffocante del caldo estremo dei giorni scorsi, l’Estate subisce una brusca frenata. È in arrivo un violento break temporalesco che spazzerà via la canicola, portando un temporaneo calo delle temperature ma anche fenomeni meteo di forte intensità. 

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la svolta atmosferica causata dalla discesa di un insidioso fronte temporalesco proveniente direttamente dal Nord Europa. Questa massa d’aria fresca ed instabile, irrompendo sul bacino del Mediterraneo, andrà a scontrarsi frontalmente con la cappa di calore estremo che ha oppresso l’Italia nelle ultime settimane. A causa della tantissima energia potenziale in gioco accumulata fino a questo momento, la situazione atmosferica sarà letteralmente esplosiva, e non si esclude il rischio di eventi meteo estremi.  

Il calore e l’umidità ristagnanti nei bassi strati dell’atmosfera agiscono infatti come un vero e proprio “carburante” per i temporali. Quando l’aria fredda nordeuropea (più pesante) si incunea sotto questa bolla d’aria rovente (più leggera), costringe quest’ultima a salire violentemente verso l’alto. Questo scontro termico genera moti ascensionali esasperati, creando le condizioni ideali per la formazione di supercelle temporalesche capaci di scaricare al suolo violente grandinate (anche di grosse dimensioni) e improvvisi nubifragi.  

L’evoluzione della perturbazione seguirà una traiettoria ben precisa: nel corso di mercoledì 1 luglio il maltempo colpirà le regioni del Nord con la possibilità di temporali forti, fulminazioni frequenti e colpi di vento intensi. Giovedì il fronte instabile scivolerà rapidamente verso meridione. L’instabilità si estenderà andando a colpire progressivamente anche le regioni del Centro e del Sud Italia, portando finalmente l’agognato refrigerio, ma accompagnato da un deciso e marcato peggioramento delle condizioni meteo. 

Una volta passato il fronte temporalesco, da venerdì 3 luglio in avanti, l’anticiclone africano proverà a riprendersi gli spazi perduti. Nel corso del successivo weekend infatti ci aspettiamo una nuova ondata di caldo che farà salire rapidamente le temperature su buona parte dell’Italia. 

 NEL DETTAGLIO
 

Mercoledì 1 Luglio. Al Nord: forti temporali, locali grandinate. Al Centro: sole e caldo intenso. arrivano temporali su settori adriatici. Al Sud: prevalenza di sole, temporali sui monti. 

Giovedì 2. Al Nord: ultimi temporali sul Triveneto. Al Centro: forti temporali a macchia di leopardo. Al Sud: forte instabilità con temporali sparsi. 

Venerdì 3. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sole, acquazzoni su basso Lazio. Al Sud: temporali a carattere irregolare.  

Tendenza: nuova pulsazione dell’anticiclone africano dal weekend, caldo in aumento 

Previous article
Temptation Island, oggi 1 luglio: le anticipazioni e il caso del video hot di Sara e Gabriele
Next article
In un mondo lacerato dalle guerre, ci mancava lo scisma della Chiesa. L’appello del Papa ai lefebvriani

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tumori, Criscitiello (Humanitas): “Test genomici riducono chemioterapia in cancro seno”

(Adnkronos) - “Negli anni abbiamo visto come l'utilizzo di test genomici in pazienti con tumore della mammella in fase precoce, con espressione dei recettori...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tumori, oncologo Pruneri: “Test genomici aiuto diagnostico e prognostico cancro seno”

(Adnkronos) - “In Lombardia i test genomici sono utilizzati in modo molto ampio all'interno delle Breast Unit, quindi possiamo essere assolutamente soddisfatti rispetto all'obiettivo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Zelensky a Dublino per cerimonia presidenza irlandese Ue

(Adnkronos) - Il primo ministro irlandese Michael Martin ha invitato il presidente del Consiglio europeo António Costa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fumo, Perrone (Fondazione Aiom): “52mila firme per aumentare costo sigarette, ora tocca alla politica”

(Adnkronos) - "C'è grande soddisfazione per la collaborazione nata tra Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Aiom accomunate anche dall'eredità scientifica di Umberto Veronesi. Durante...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.