Stop al Patto di Stabilità per consentire ai governi di spendere “tutto quello che serve” per sostenere l’economia e nuove regole sugli aiuti di Stato per dare una boccata di ossigeno alle imprese. Ma le misure che la Ue intende mettere sul tavolo per fronteggiare la crisi economica piu’ “drammatica” della sua storia non finiranno qui.

A cominciare dai ‘coronabond’ proposti dall’Italia e su cui ‘apre’ la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Misure su cui le distanze tradizionali tra ‘rigoristi’ e Paesi più propensi alla spesa, sembrano essere meno nette di ora in ora. Lunedi’ prossimo è prevista una riunione dell’Ecofin,

L’articolo Stop al Patto di stabilità, l’Ue valuta i “coronabond” proviene da Notiziedi.

