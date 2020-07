Stop all’export di bombe in Arabia Saudita, 170 perdono il posto nella fabbrica sarda

AGI – La fabbrica di bombe Rwm di Domusnovas, nel Sud Sardegna, ha comunicato il mancato rinnovo dei contratti per 80 lavoratori. Per altri 90 dipendenti è stata annunciata la cassa integrazione dal 1 agosto, a causa della riduzione della produzione di armamenti, seguita allo stop alle esportazione di bombe d’aereo verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi, deciso un anno fa dall’Italia. L’87% degli ordini – ha fatto sapere l’azienda – non è producibile, in quanto sospeso.

La comunicazione dell’Ad

L’ad Fabio Sgarzi ha comunque confermato che proseguiranno gli investimenti per completare i nuovi impianti. I sindacati, in particolare le segreterie territoriali di Filctem Cgil e Femca Cisl,

