mercoledì, 8 Ottobre , 25
stop-del-parlamento-europeo-a-uso-di-termini-come-‘salsiccia-di-tofu’-o-‘hamburger-vegetale’
Stop del Parlamento europeo a uso di termini come ‘salsiccia di tofu’ o ‘hamburger vegetale’

Stop del Parlamento europeo a uso di termini come ‘salsiccia di tofu’ o ‘hamburger vegetale’

DALL'ITALIA E DAL MONDOStop del Parlamento europeo a uso di termini come 'salsiccia di tofu' o 'hamburger vegetale'
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Hamburger, bistecca e salsiccia sono solo di carne: quelli vegani vanno chiamati diversamente. E’ quanto ha stabilito oggi, mercoledì 8 ottobre, il Parlamento europeo con 532 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti. 

Gli europarlamentari chiedono anche maggiore chiarezza sull’uso dei termini “giusto”, “equo” o equivalenti per i prodotti agricoli, proponendo che criteri per consentirne l’inserimento in etichetta includano il contributo dei prodotti allo sviluppo delle comunità rurali e alla promozione delle organizzazioni di agricoltori. “Si chiede inoltre che l’espressione ‘filiera corta’ sulle etichette o nella pubblicità sia riservata ai prodotti realizzati nell’Ue con un numero limitato di intermediari tra agricoltore e consumatore finale, scambiati su brevi distanze o in tempi ridotti”, spiega il comunicato. 

Inoltre, per quanto riguarda gli antiparassitari, la posizione del Parlamento europeo è che gli alimenti e i mangimi di origine vegetale o animale possono essere importati da Paesi terzi solo se i livelli di residui di antiparassitari sono inferiori ai limiti massimi consentiti per i prodotti dell’Ue. 

Le delegazioni italiane si sono invece spaccate sull’emendamento relativo alla definizione di carne e le relative denominazioni, passata con l’appoggio di 355 sì, 247 no e 30 astensioni: tra gli altri, tutti i deputati M5s e diversi membri del Pd si sono schierati contro. I negoziati con gli Stati membri sulla forma finale della legge inizieranno martedì prossimo. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.