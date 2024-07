stoppani-(fipe):-bene-misura-su-dehors,-certezza-per-chi-ha-investito

Accanto a semplificazione serve contrasto agli abusi

Milano, 26 lug. (askanews) – La federazione dei pubblici esercenti con il suo presidente Lino Stoppani esprime “apprezzamento per il provvedimento sui dehors, che dà seguito all’impegno preso dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in occasione proprio della Giornata della ristorazione 2024”. Nel consiglio dei ministri convocato questa mattina, infatti, è stato approvato il disegno di legge annuale per il Mercato e la concorrenza che di fatto non stabilizza i dehors ma concede una proroga a fine 2025 delle norme del 2020 introdotte per far fronte alla pandemia.

“La semplificazione delle procedure non significa improvvisazione ma è il giusto presupposto per dare agli imprenditori la certezza che gli investimenti effettuati per creare spazi rispettosi del contesto urbano abbiano una prospettiva certa e duratura – prosegue Stoppani – Un dehor con questi criteri non solo migliora nel suo complesso la qualità della vita di cittadini e turisti, ma anche l’attrattività stessa delle città. Per questi obiettivi la semplificazione da sola non basta. È necessaria una solida azione di contrasto a ogni forma di abusivismo che contempli anche la sospensione delle autorizzazioni in caso di violazioni dei criteri stabiliti. La bussola che deve guidare il rilascio delle autorizzazioni per il suolo pubblico è l’accessibilità di strade e marciapiedi, mentre la salvaguardia del valore paesaggistico e culturale degli spazi urbani vanno assicurati con investimenti adeguati, attenti anche alla qualità degli arredi. I tanti valori che i dehors esprimono sono stati condensati in un manifesto reso pubblico proprio oggi”.