Storia di  Latifa, la principessa araba ostaggio del padre

AGI – “Sono tenuta in ostaggio da mio padre che mi ha fatto rapire. Voglio solo tornare libera”: è l’accorato appello lanciato dalla principessa Latifa Al-Maktoum in un videomessaggio girato in segreto e fatto recapitare al programma Panorama della Bbc.

La figlia 35enne dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, uno dei capi di stato più ricchi del mondo, sovrano di Dubai e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti (EAU), chiede aiuto e racconta la dinamica del rapimento di cui è stata vittima nel 2018, e che ha fatto fallire il suo tentativo di fuga dal Paese.

Il video,

