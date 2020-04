Storia di un campione del passato: la carriera di Andrea Pirlo

La storia calcistica di Andrea Pirlo rappresenta l’esempio pratico del genio, quel talento che non necessita di sregolatezza per affermare la propria unicità. Il Maestro, con la M maiuscola, il simbolo di un’Italia leggendaria, ambasciatore del Tricolore nel mondo. Riviviamo le gesta dell’ex centrocampista, dai primi passi con la maglia del Brescia al ritiro dal calcio giocato in terra statunitense, evidenziando i successi conquistati con Inter, Milan e Juventus all’apice della sua carriera…. continua a leggere sul sito di riferimento