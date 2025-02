Storia di Vincenzo: ricoverato in Spagna, ha bisogno di un cuore

ROMA – Un italiano di 28 anni lotta per la vita in Spagna. Il giovane, Vincenzo Antenucci, originario di Campobasso, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Virgen de La Arrixaca della città di Murcia in attesa di ricevere un trapianto di cuore. Il giovane soffre di cardiopatia congenita e da due settimane è collegato a tutte le macchine affinchè i suoi organi continuino a svolgere le funzioni vitali. Classificato ‘Codice 0’, che in Spagna equivale a ‘paziente prioritario per ricevere la donazione di un organo’, il nostro connazionale lavora da tre anni come fisioterapista per l’El Palmar, squadra che milita nella terza serie della Federazione di calcio iberica. E sono stati proprio i giocatori del club spagnolo, insieme al responsabile della clinica di fisioterapia dove lavora Vincenzo Antenucci, ad avviare una campagna su Instagram per trovare un donatore.

Commovente il messaggio: “Questo è Vicen, nostro amico e parte della nostra famiglia. È una persona incredibile, laboriosa, umile e che dà tutto per gli altri, ha un cuore gigante anche se proprio questo cuore smette di funzionare. Ha urgente bisogno di un cuore nuovo, non diamo priorità alla vita di nessuno rispetto a quella di un’altra persona, sappiamo che per ognuno viene prima la sua, ma vi chiediamo per favore che se conoscete qualcuno che si trova nella sfortunata situazione di dire addio a una persona cara e non è un donatore, per favore pensa alla vita che puoi salvare, in questo caso al nostro caro Vincenzo. Forza fratello”.

I FATTI

Tutto comincia due giorni prima della vigilia di Natale. Al termine della partita della sua squadra contro il Muleño, Vincenzo chiede a Manuel, il responsabile della comunicazione di El Palmar, di accompagnarlo a casa perché si sente molto male e molto stanco. Solo sei giorni dopo va dal medico con un forte raffreddore. L’entourage di Vincenzo pensa si tratti di influenza, che in inverno aveva colpito già tante altre persone. Invece arriva la doccia gelata: una settimana dopo aver lasciato La Arrixaca, Vincenzo si reca all’ospedale Morales Meseguer perché non riesce a respirare. Ed è qui che tutto comincia a crollare, è qui che gli viene detto che soffre di un grave problema cardiovascolare. Le sue condizioni peggiorano, così, di giorno in giorno. Le ore passano e la sua vita inizia a essere in pericolo. Una volta ricevuta la bruttissima notizia, tutta la famiglia di Antenucci si è trasferita a Murcia. L’ala destra dell’El Palmar, Chema Dìaz, ai media locali racconta che “ci stiamo prendendo cura dei genitori di Vincenzo in ospedale. Lo scorso anno lui era insieme al suo capo Nico nella clinica di Murcia, per partecipare a un corso per la Lazio e insegnare come curare gli infortuni muscolari nei calciatori con l’agopuntura”. Ora, però, è Vincenzo ad avere bisogno di aiuto. “Ha bisogno di un donatore di cuore”, insiste Dìaz. Ha bisogno di un cuore perchè la sua vita possa continuare. Antonio Calatayud Lax, Calata, allenatore dell’El Palmar, aggiunge che “Vincenzo è gioia pura e riempie lo spogliatoio. Entrare nella sala fisioterapica e non vederlo è una cosa inspiegabile. Ogni volta che squilla il nostro cellulare, ci si rizzano i capelli in testa”. “Il calcio è un hobby che ci piace e ci porta solo gioia- conclude- ma ormai è impossibile divertirci, senza di lui”.

