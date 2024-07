storica-decisione-di-roger-waters:-si-affida-a-soundreef

Gestirà in Italia i diritti d’autore del fondatore dei Pink Floyd

Milano, 2 lug. (askanews) – Soundreef conquista la fiducia di un gigante della musica mondiale e rappresenterà in Italia, dal primo luglio 2024, i diritti d’autore di Roger Waters, dai successi dei Pink Floyd alle sue pubblicazioni come solista . Un traguardo importantissimo per la collecting society indipendente fondata da Davide d’Atri che commenta “Siamo molto fieri della decisione di Roger Waters di affidarsi direttamente a Soundreef per la raccolta dei suoi diritti d’autore in Italia, e grati per la fiducia che ripone in noi. Gestire i diritti di chi ha scritto alcuni dei capolavori della musica contemporanea è un onore e una grande responsabilità, che siamo lieti di assumerci.”

Prosegue dunque il percorso di consolidamento di Soundreef sullo scacchiere internazionale iniziato nel 2020 con l’ingresso in CISAC-Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori, il network più importante al mondo di società che si occupano di diritto d’autore, che raggruppa 232 membri distribuiti in 121 paesi.

Nel 2023 è stata la volta dell’accordo con SESAC, un cambiamento storico, che ha visto per la prima volta una delle dieci più grandi collecting societies del mondo, ritirare il mandato ad una società di gestione collettiva europea per affidare i diritti da essa rappresentati ad un ente di gestione indipendente confermando il posizionamento di Soundreef come solida alternativa per la raccolta del diritto d’autore in Italia – sesto mercato musicale più grande al mondo in base ai dati di raccolta globali CISAC. Un posizionamento oggi ulteriormente rinforzato dalla firma dell’accordo con Roger Waters.