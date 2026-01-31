sabato, 31 Gennaio , 26

Storie al bivio, oggi sabato 31 gennaio: gli ospiti di Monica Setta

Storie al bivio, condotto da Monica Setta, torna oggi sabato 31 gennaio alle 15.30 su Rai 2. Si apre con un ampio spazio dedicato alla tragedia di Anguillara Sabazia. In studio, l’avvocato Daniele Bocciolini, la professoressa Maria Rita Parsi, la criminologa Tonia Bardellino e l’ex Miss Italia Nadia Bengala che ha vissuto per anni ad Anguillara e ha condiviso con Federica Torzullo – vittima del femminicidio ad opera del marito Claudio – alcune amiche.  

Tra gli ospiti, Carolina Marconi, la dolorosa storia di una maternità negata, anche a causa di un tumore al seno. Un dolore condiviso anche da Arianna David, ex Miss Italia 1993, ancora profondamente segnata dalle gravidanze non giunte al termine. Per la prima volta, inoltre, Veronica Maya e il marito chirurgo plastico Marco Moraci si raccontano a 15 anni di distanza dal primo bacio dopo aver detto tre volte sì e aver avuto tre figli. 

Altra intervista ad Antonella Mosetti che ha ritrovato l’amore e lo presenta in studio. Infine, Laura Adriani, protagonista di tante fiction Rai e i tre ragazzi Gen Z Matteo Martinetti, M. Vittoria Canino ed Edoardo Leonardi che fanno parte del cast fisso. 

