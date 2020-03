STORIE DI CALCIO | Il giramondo del pallone: intervista esclusiva a Simone Quintieri

​”Ciò che non hai mai visto, lo trovi dove non sei mai stato”, dice un proverbio africano. Deve averne viste parecchie di cose Simone Quintieri, perché la sua carriera di calciatore gli ha regalato un itinerario davvero unico: Italia, Belgio, Germania, Indonesia, Stati Uniti, Malesia e Kuwait. Esperienze che lo hanno arricchito sia come calciatore che come uomo. Approfittando del suo compleanno, proprio oggi infatti compie 38 anni, l’abbiamo raggiunto telefonicamente per fargli auguri, farci… continua a leggere sul sito di riferimento