“Storie di donne e rinascita”

Si è svolto presso la sala consiliare del Comune di Brusciano l’incontro “Storie di donne e di rinascita” un evento fortemente voluto dal Sindaco Romano e dalla sua giunta per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche che hanno visto cambiare radicalmente il ruolo della donna nell’ultimo secolo.

Conquiste da rinnovare ogni giorno per ricordare che ancora oggi le donne sono vittime di discriminazione, abusi e violenze in ogni parte del mondo, anche in quei paesi che hanno fatto grandi passi in avanti per la parità di genere.

Sono intervenuti Cordelia Vitiello (Presidente ospedale Villa Betania), Daniela Lourdes Falanga (Presidente Arcigay di Napoli), Anna Borriello (Presidente associazione culturale “Luci ed Ombre”). I saluti sono stati rivolti dal primo cittadino, Giacomo Romano e da Giuseppina Liberti (Assessore Pari Opportunità del Comune di Brusciano). A moderare l’incontro Renato Grimaldi (Comune di Brusciano).

“L’incontro è stato un insieme di testimonianze di Donne ed un viaggio nel genere femminile. Abbiamo fortemente voluto quest’evento perché anche quest’anno la Festa della donna è funestata da tragici fatti di cronaca, che ci consegnano ancora violenze e femminicidi.

Io e la mia amministrazione ci battiamo dall’inizio del mandato per creare una cultura della NON VIOLENZA e continueremo a farlo, anche con iniziative come quella che si è svolta oggi” così afferma il Sindaco Romano

All’incontro è stata donato una targa come premio per la festa della donna alla Maestra Rosa di Napoli per la forza, il coraggio, la resilienza, l’alto valore sociale e l’impegno al servizio della comunità.

“Dobbiamo essere fiere di essere donne di oggi e non solo l’8 marzo, siamo Donne che lavorano, che allevano bambini, che trovano il tempo per tutto e che, all’occorrenza, si rimboccano le maniche e mantengono le famiglie, lottano, scendono in trincea, si immolano per i loro ideali – continua l’Assessore Liberti – oggi anche la politica è donna nel nostro paese e non solo, ma guardando indietro non posiamo dimenticare di due nomi di donna su tutti che hanno reso grande il nostro paese dal passato al presente Rita Levi Montalcini e Samantha Cristoforetti. Le donne brillano in tutti i campi ma occorre educare alla cultura della parità di genere combattendo contro la violenza. E’ questo che proviamo a fare con il nostro impegno quotidiano a Brusciano”.

L’articolo “Storie di donne e rinascita” proviene da Notiziedì.

continua a leggere sul sito di riferimento