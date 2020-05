Storie Maledette 2020, quando inizia e le anticipazioni della prima puntata su Rai 3

Quando inizia Storie Maledette 2020? E cosa vedremo nelle nuove puntate del programma di Rai 3? Dopo il processo su Gina Lollobrigida, Gloria Rosboch e Valentino Talluto, a giugno Un giorno in pretura si avvia alla conclusione e lascia ufficialmente spazio alle interviste della immarcescibile Franca Leosini.

Storie Maledette 2020, quando inizia il nuovo ciclo di puntate su Rai 3

La data di inizio di Storie Maledette 2020 corrisponde ufficialmente a domenica 7 giugno, col nuovo ciclo di puntate che andrà in onda sempre su Rai 3 e nella riconfermata collocazione della prima serata.

I nuovi appuntamenti con la storica trasmissione della Rai saranno in tutto tre – i successivi due sono attesi per domenica 14 e 21 giugno – e verranno dedicati a diversi casi di cronaca nera e giudiziaria.

“Il mandante di un delitto – si domanda, in un primo promo, la conduttrice Franca Leosini – è un vigliacco che si macchia la coscienza ma non si sporca le mani? Oppure accade che paghi per una colpa che non ha commesso? Lo capiremo nella prossima serie di Storie Maledette”.

Lo capiremo nella prossima serie di #StorieMaledette. Prossimamente su @RaiTre. pic.twitter.com/P17VXziSxA — Storie Maledette (@StorieMaledette) May 18, 2020

Storie Maledette, anticipazioni prima puntata del 7 giugno 2020

La prima puntata di Storie Maledette verrà trasmessa dalle ore 21.20 del 7 giugno 2020 e avrà come protagonista un personaggio che potrebbe dividere i telespettatori in innocentisti e colpevolisti.

Il caso scelto per la primissima serata è quello di Francesco Rocca, il dentista di Gavoi (Sardegna) condannato in Cassazione al carcere a vita, perché considerato il mandante dell’omicidio della moglie Dina Core.

Secondo le anticipazioni, Dina fu uccisa nel garage della loro casa la sera del 26 marzo 2008. La donna, colpita violentemente davanti agli occhi della figlia piccola, venne avvolta nello scotch per poi essere gettata e ritrovata nel bagagliaio di un’automobile.

Ora l’atteso faccia a faccia con l’amata conduttrice televisiva che, in un altro dei promo diffusi dalla Rai, pronuncia una frase che, sui social network, sta già scatenando i sostenitori della popolare trasmissione tv:

“Farabutto e fedifrago come tutti coloro che tradiscono angeliche spose“.

Che l’amata giornalista si riferisca al suo interlocutore? Chissà. Di sicuro siamo di fronte ad un’altra delle dichiarazioni poetiche della presentatrice e che tanto piacciono ai suoi sostenitori (i cosiddetti Leosiner).

