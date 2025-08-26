martedì, 26 Agosto , 25
Strade bloccate in Israele, cortei per la liberazione degli ostaggi

Strade bloccate in Israele, cortei per la liberazione degli ostaggi

Video NewsStrade bloccate in Israele, cortei per la liberazione degli ostaggi
I manifestanti chiedono la fine degli attacchi, strade bloccate

Tel Aviv, 26 ago. (askanews) – Manifestazioni per la liberazione degli ostaggi e per la fine della guerra a Gaza sono in corso in diversi snodi stradali in Israele. Decine di manifestanti hanno bloccato lo svincolo di Yakum, nel centro del Paese, dando fuoco a pneumatici.Un’altra protesta si svolge davanti all’abitazione del ministro degli Esteri Gideon Saar e alle case di diversi altri ministri.I familiari di Itay Chen, un soldato ucciso il 7 ottobre e il cui corpo è ancora detenuto a Gaza, accusano il Primo Ministro Benjamin Netanyahu di “sacrificare 50 ostaggi per ragioni politiche” dando “priorità alla distruzione di Hamas rispetto al rilascio degli ostaggi” mentre i manifestanti in piazza scandiscono slogan contro la guerra.

