Le sette donne uccise e i loro movimenti in un “triangolo» in centro città: lo staff del criminologo Franco Posa usa un sofisticato software americano, in uso alla polizia di New York, per elaborare una mole infinita di dati Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Strade e negozi, gli “incroci» delle vittime dell’ipotetico serial killer di Milano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento