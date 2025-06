strage-al-punto-distribuzione-aiuti-a-gaza,-idf:-abbiamo-sparato-a-sospetti

Roma, 3 giu. (askanews) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato oggi in un comunicato di aver sparato “a qualche singolo sospetto che si era avvicinato alle truppe” durante lo spostamento dei palestinesi lungo i percorsi designati verso i siti di distribuzione degli aiuti nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Haaretz, facendo riferimento all’uccisione di 24 palestinesi in attesa di ricevere aiuti umanitari, secondo un dato fornito dalle autorità di Gaza.

Secondo l’esercito, i sospetti si sono poi allontanati dai percorsi indicati.

“L’IDF è a conoscenza delle notizie sui feriti, e i dettagli dell’incidente sono oggetto di accertamenti”, si legge nel comunicato, che aggiunge come l’esercito consenta alla Gaza Humanitarian Foundation, che distribuisce gli aiuti, “di operare in modo indipendente per permettere la distribuzione degli aiuti ai residenti di Gaza, e non ad Hamas”.

“Le truppe dell’IDF non impediscono ai civili di Gaza di raggiungere i siti di distribuzione degli aiuti umanitari. I colpi di avvertimento sono stati sparati a circa mezzo chilometro di distanza dal sito di distribuzione, verso alcuni sospetti che si erano avvicinati alle truppe in modo tale da rappresentare una minaccia per esse”, ha aggiunto l’esercito.