Strage Crans, a fuoco il memoriale improvvisato

Strage Crans, a fuoco il memoriale improvvisato
Roma, 8 feb. (askanews) – Un memoriale dedicato alle vittime dell’incendio di Capodanno a Crans Montana, che ha causato oltre quaranta morti nella località sciistica svizzera, è andato a sua volta a fuoco nelle prime ore di oggi. Lo ha annunciato la polizia locale, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa France Presse.

Installata nei pressi del luogo della tragedia, la struttura improvvisata ricoperta di fiori, candele e messaggi di cordoglio è stata interessata da un incendio intorno alle 6 del mattino, secondo quanto riferito dalle autorità regionali.

La polizia del Vallese ha comunicato su X che “i pompieri sono riusciti a domare rapidamente l’incendio” e che è stata aperta un’inchiesta per accertare le cause del rogo che ha colpito il memoriale, inizialmente collocato di fronte al bar distrutto dalle fiamme e successivamente spostato poco più lontano.

Le immagini trasmesse domenica dalla televisione pubblica RTS mostravano, dietro un paravento bianco e il nastro della polizia, la sommità annerita della copertura in tela a forma di igloo eretta per proteggere il memoriale dalle intemperie.

