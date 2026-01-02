venerdì, 2 Gennaio , 26
Strage Crans, cordoglio Fontana: Camera dei Deputati esprime dolore immenso

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 2 gen. (askanews) – “Mi stringo ai familiari delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Sono vicino al popolo svizzero e alla comunità locale per questo immenso dolore che li ha colti in ore di festa per il nuovo anno. Rivolgo un sentito ringraziamento a chi sta lavorando per prestare soccorso e al personale italiano che sta collaborando con la Svizzera”. Lo ha affermato il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, esprimendo il cordoglio del Parlamento italiano per la strage di Capodanno a Crans Montana.

