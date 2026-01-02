venerdì, 2 Gennaio , 26
Strage Crans, Meloni: cordoglio e vicinanza Governo italiano a familiari vittime

Redazione-web
Roma, 2 gen. (askanews) – La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha espresso a titolo personale e a nome del Governo, le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana. Lo ha comunicato palazzo Chigi, informando che Meloni segue da subito “con attenzione l’evolversi della situazione” e “al fine di assumere tutte le informazioni sull’accaduto e sul coinvolgimento dei connazionali ” resta sempre ” in stretto contatto con il Vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajanii” , oggi presente di persona a Crans Montana.

La premier., inoltre, “ha ringraziato le risorse della Protezione civile operative”, esprimendo “la propria vicinanza ai familiari delle vittime, ai feriti, alle istituzioni e al popolo elvetici”.

