Attualità

Strage Crans, Schlein: Pd addolorat0, profondo cordoglio e vicinanza
Roma, 2 gen. (askanews) – “Voglio esprimere a nome mio e di tutto il Partito Democratico il più profondo cordoglio per le vittime dell’incendio a Crans-Montana in Svizzera, la nostra vicinanza alle loro famiglie e ai feriti, cui auguriamo una pronta ripresa.Si tratta di un bilancio drammatico.. Seguiamo con grande apprensione gli sviluppi e siamo grati ai soccorritori che si sono messi al lavoro fin da subito e sono ancora sul posto.Vicinanza alle famiglie coinvolte, alla comunità colpita e al popolo elvetico”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein.

