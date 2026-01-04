domenica, 4 Gennaio , 26
strage-crans,-schlein:-vicinanza-ai-familiari-delle-sei-vittime
Strage Crans, Schlein: vicinanza ai familiari delle sei vittime

Roma, 4 gen. (askanews) – “Mi unisco, anche a nome di tutta la comunità democratica, al dolore dei genitori, degli amici e di tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene alle sei giovani vittime italiane della strage di Crans-Montana, e di tutte le altre vittime. A loro va tutta la nostra vicinanza e la nostra commossa partecipazione.” Così la segretaria del Pd Elly Schlein, che in questi giorni si è tenuta in costante contatto con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Ora è il tempo del cordoglio – conclude Schlein – ma poi viene il tempo di accertare le responsabilità su come tutto questo sia potuto accadere”.

