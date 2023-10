Strage del bus a Mestre, Zaia: oggi in Veneto bandiere a mezz’asta

“Doveroso chiarire la causa”

Mestre, 4 ott. (askanews) – “Oggi in tutte le sedi regionali del Veneto verranno esposte le bandiere a mezz’asta, in segno di lutto pubblico dopo il gravissimo incidente avvenuto a Mestre. Invito anche tutti gli i Comuni e gli enti locali ad adottare questa forma di cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti”. Cosi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Inoltre il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, dopo aver informato i presidenti dei gruppi consiliari dell’assemblea legislativa e avuto il loro parere, ha rinviato la seduta straordinaria prevista per oggi a Longarone sul 60esimo anniversario del Vajont.

“Sarà doveroso chiarire la causa perchè chi ha un caro che ha perso la vita ha diritto di conoscere la verità”. Luca Zaia, governatore del Veneto, chiede chiarezza sulla dinamica dell’incidente di Mestre in cui sono morte 21 persone tra cui diversi bambini. “Penso che su un’arteria del genere ci siano tante telecamere, ci aiuteranno a far luce sulle cause”, è la speranza di Zaia. Quello da cui è precipitato il bus “è un cavalcavia su cui passano ogni giorno migliaia di veicoli. Non mi pare fosse particolarmente pericoloso”.