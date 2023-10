Strage dell’autobus a Mestre: sono ancora 15 i ricoverati negli ospedali del Veneto

Sono tutti di nazionalità straniera

Venezia, 5 ott. (askanews) – Attualmente risultano ricoverati presso gli ospedali del Veneto quindici pazienti coinvolti nell’incidente del pullman a Mestre. Lo Comunica la Regione Veneto: dieci sono in reparti ad alta intensità di cura (terapie intensive), quattro nei reparti di chirurgia, uno in pediatria. Adulti: dodici pazienti (sette donne, cinque uomini). Minori: tre pazienti (due bambine, un bambino). Terapia intensiva: dieci pazienti (nove adulti, un minore). Sei sono di nazionalità Ucraina, cinque tedeschi, un francese, due spagnoli, un croato.

Nell’Ospedale di Mestre sono ricoverati cinque pazienti: tre di nazionalità ucraina (F di quarantatre anni, F di quarant’anni, M di trentanove anni), due di nazionalità tedesca (M di ventotto anni, F di ventisette anni). Un paziente è in condizioni critiche, due in condizioni discrete e due in decorso regolare. Presso l’Ospedale di Dolo: un paziente di nazionalità francese (F di ventuno anni), le cui condizioni sono migliorate. All’Ospedale di Mirano: un paziente di nazionalità croata (M di ventiquattro anni), le cui condizioni sono migliorate: verrà dimesso oggi dalla TI.

AlOspedale di Treviso: ricoverati 5 pazienti, di cui tre di nazionalità tedesca (due minori, F di 4 anni e M di 13 anni) e un adulto M di 33 anni; uno spagnolo (M di 50 anni), un’ucraina (F di 33 anni). Per tre pazienti il decorso è regolare, uno è migliorato mentre uno resta in condizioni critiche. Ospedale di Padova: ricoverati 3 pazienti (F), due di nazionalità ucraina: una donna di 29 anni e una bambina di 4 e una donna spagnola di 52 anni. Tutte e tre le pazienti sono in condizioni critiche. Sono state identificate le pazienti che ieri erano ancora senza un nome. Si tratta di due donne: una di nazionalità tedesca; una di nazionalità ucraina.