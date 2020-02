Strage di Bologna: avviso di fine indagini per quattro persone, c’è anche l’ex generale Spella

La Procura generale di Bologna ha chiuso la nuova inchiesta sulla strage del 2 agosto 1980 notificando quattro avvisi di fine indagine. Tra i destinatari, Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, ritenuto esecutore. Secondo l’accusa avrebbe agito in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi, tutti deceduti, e ritenuti dai pg mandanti, finanziatori o organizzatori.

Sempre Bellini, secondo la ricostruzione della Procura generale, avrebbe agito in concorso con Fioravanti, Mambro e Ciavardini, condannati in via definitiva come esecutori della strage alla stazione di Bologna. Altri due avvisi di fine indagini sono stati notificati all’ex generale dei servizi segreti Quintino Spella e a Piergiorgio Segatel ex carabiniere del nucleo investigativo di Genova: ad entrambi si contesta il reato di depistaggio.

