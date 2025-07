Strage di Corinaldo, Cavallari estradato dalla Spagna è arrivato in Italia

(Adnkronos) – Estradato e arrivato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 luglio, in Italia Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo.

Evaso il 3 luglio scorso durante un permesso per discutere la tesi di laurea all’Università di Bologna, Cavallari era stato arrestato a 70 km da Barcellona, in Spagna, il 17 luglio nel corso di un’operazione congiunta transnazionale.

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, poco prima del concerto del rapper Sfera Ebbasta, Cavallari e altri cinque componenti della ‘banda dello spray’ specializzata in rapine – in seguito tutti condannati in via definitiva – spruzzarono all’interno della discoteca Lanterna Azzurra uno spray urticante per derubare il pubblico presente, causando panico tra la folla e una fuga di massa che causò la morte di cinque ragazzi minorenni e di una mamma di 39 anni e e 59 feriti.

“Andrea Cavallari è rientrato in Italia e sarà assicurato alle patrie galere. Un risultato importante, reso possibile dall’eccellente lavoro del Nic e della polizia penitenziaria, che si confermano presidio di legalità e professionalità”, ha affermato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. “Chi tenta di sottrarsi alla pena deve sapere che lo Stato non abbassa la guardia – conclude – Un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della polizia penitenziaria per il loro impegno quotidiano al servizio della legalità”.