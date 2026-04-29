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Strage di Crans Montana, Italia si costituisce parte civile nel processo penale
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Strage di Crans Montana, Italia si costituisce parte civile nel processo penale

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(Adnkronos) – L’Italia si costituisce parte civile nel processo penale per la strage di Crans-Montana. La presidenza del Consiglio dei ministri, “tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico”, ha infatti “depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana” nel procedimento penale relativo all’incendio avvenuto nella località Svizzera tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. “La decisione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti”.  

“Sotto il profilo delle responsabilità – viene sottolineato da palazzo Chigi – il documento di costituzione di parte civile evidenzia come il coinvolgimento delle autorità locali nella genesi dell’evento sia considerato estremamente verosimile, giustificando la ferma richiesta di ristoro contro tutti i soggetti civilmente responsabili”. 

“Il governo italiano continuerà ad assicurare il massimo impegno nel monitorare ogni fase del procedimento giudiziario in Svizzera” sulla tragedia, “garantendo un’informazione costante e trasparente sulle proprie iniziative e confermando il pieno e ininterrotto supporto alle famiglie delle vittime e ai feriti, affinché sia fatta piena luce sulle responsabilità e sia resa giustizia per il grave danno subito dalla comunità nazionale”, recita ancora la nota. 

 

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