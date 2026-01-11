domenica, 11 Gennaio , 26

Can Yaman torna a Roma: “Niente droga a Istanbul, è una bufala”

(Adnkronos) - Niente droga, niente arresto. Can Yaman...

Serie A, oggi Verona-Lazio – La partita in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio in...

Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”

(Adnkronos) - "Sono un colpevole desiderato. Ci aspettiamo...

Fiorentina-Milan, espulsione per l’allenatore viola Vanoli. Cos’è successo

(Adnkronos) - Il primo tempo di Fiorentina-Milan, partita...

Strage di Crans Montana, trasferimento al Niguarda per il 16enne milanese rimasto ferito

Strage di Crans Montana, trasferimento al Niguarda per il 16enne milanese rimasto ferito
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 11 gen. (askanews) – “Abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo milanese ferito e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio”. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in merito alla situazione del trasporto dei feriti dalla Svizzera all’Italia. “L’elicottero di Areu della base di Bergamo, con l’equipe sanitaria a bordo, è partito per Zurigo. Attendiamo l’arrivo all’Ospedale Niguarda entro la serata di oggi”, ha spiegato.

Si tratta di Leonardo Bove, il sedicenne milanese ferito nella tragedia di Crans Montana.

