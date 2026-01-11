Strage di Crans Montana, trasferimento al Niguarda per il 16enne milanese rimasto ferito

Roma, 11 gen. (askanews) – “Abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo milanese ferito e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio”. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in merito alla situazione del trasporto dei feriti dalla Svizzera all’Italia. “L’elicottero di Areu della base di Bergamo, con l’equipe sanitaria a bordo, è partito per Zurigo. Attendiamo l’arrivo all’Ospedale Niguarda entro la serata di oggi”, ha spiegato.

Si tratta di Leonardo Bove, il sedicenne milanese ferito nella tragedia di Crans Montana.