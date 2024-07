strage-di-liverpool:-morta-anche-la-terza-bambina-ferita

ROMA – Si aggrava il bilancio della strage di Southport, a Liverpool. La terza bambina che era stata ferita nell’attentato di un 17enne mentre si trovava in un campo estivo è morta. La piccola, che aveva 9 anni, si è spenta nelle prime ore di questa mattina. La polizia locale conferma che le altre due vittime avevano 6 e 7 anni. Altri 8 bambini sono stati accoltellati durante l’attacco e 5 di loro versano in condizioni critiche. Come loro anche due adulti.

IN CUSTODIA CAUTELARE IL 17ENNE: NON SI INDAGA PER TERRORISMO

Già ieri i poliziotti hanno arrestato il 17enne che si è macchiato della strage e che rimane in custodia cautelare. Le forze dell’ordine fanno sapere che il nome del ragazzo che era circolato sui social non è corretto e invitano la popolazione a non fare speculazioni su un caso che è ancora sotto investigazioni. L’incidente, al momento, non è trattato come un caso di terrorismo e anzi si invita chi abbia visto qualcosa o abbia informazioni a chiamarli immediatamente.

SUI SOCIAL IL CORDOGLIO DI TAYLOR SWIFT: LA SUA MUSICA RISUONAVA AL CAMPO ESTIVO

Sui social è arrivato anche il cordoglio di Taylor Swift: la sua musica risuonava al campo estivo e intratteneva i bambini al momento dell’attentato. “L’orrore dell’attacco di ieri a Southport continua a travolgermi e sono in completo shock”, ha scritto la cantante in una storia parlando della “perdita di vite innocenti e l’orrendo trauma inflitto a tutti coloro che si trovavano lì, famiglie e soccorritori”.

I fatti hanno sconvolto talmente tanto l’artista che ammette di non sapere ancora esprimere la sua solidarietà alle famiglie. “Erano solo bambini che si trovavano a una lezione di danza”, ha scritto.

IL MESSAGGIO DI RE CARLO

Nella serata di ieri era arrivato anche il messaggio di Re Carlo. “Mia moglie e io siamo profondamente scioccati nel sentire del terribile incidente di Southport. Mandiamo le nostre più sentite condoglianze, preghiere e la più profonda solidarietà alle famiglie e agli affetti di ha tragicamente perso la vita e a chi è stato colpito da questo spaventoso attacco”.

A message from His Majesty The King following the tragic incident in Southport today. pic.twitter.com/4aUK8btptX — The Royal Family (@RoyalFamily) July 29, 2024

