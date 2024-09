Strage di Marzabotto, il presidente tedesco Steinmeier: provo dolore e vergogna. La responsabilità non si archivia

“So che il dolore è ancora più grande perché la maggior parte dei crimini è rimasta impunita”

Marzabotto, 29 set. (askanews) – “E’ un cammino difficile venire come presidente tedesco in questo luogo dell’orrore e parlare a voi”. Lo ha detto il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier a Marzabotto.

“Siamo qui uniti nel dolore ma anche in profonda amicizia” ha aggiunto Steinmeier giunto qui con il Capo dello Stato Sergio Mattarella”. “Provo dolore e vergogna e vi chiedo perdono” ha sottolineato. “So che il dolore è ancora più grande perché la maggior parte dei crimini è rimasta impunita”, ha aggiunto Steinmeier, sottolineando: “Posso parlare qui oggi perché voi italiani avete concesso la riconciliazione” ha aggiunto.

“La responsabilità davanti alla la nostra storia non può essere archiviata”. Lo ha detto il presidente tedesco Franz Walter Steinmeier ricordando che “anche nel mio paese assistiamo a una recrudescenza di forze nazionaliste”. “Farò di tutto perché noi onoriamo questa responsabilità e il dono della riconciliazione” ha aggiunto.