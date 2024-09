Strage di Marzabotto, Mattarella: chiniamo il capo, qui per ricordare. La memoria richiama responsabilità

“Può accadere di nuovo se dimentichiamo”. A fianco il presidente tedesco Steinmeier

Marzabotto, 29 set. (askanews) – “Siamo qui per chinare insieme il capo davanti a tante vite crudelmente spezzate, per riempire con i sentimenti più intensi di solidarietà quelle voragini che la disumana ferocia nazifascista ha aperto in queste terre, in queste comunità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso a Marzabotto per l’anniversario degli ottanta anni dall’eccidio nazifascista. A fianco a lui il presidente tedesco Steinmeier. “Siamo qui per ricordare – ha aggiunto – perché la memoria richiama responsabilità”.

“Nella seconda guerra mondiale si toccò il fondo dell’abisso. La barbarie, la cancellazione di ogni dignità umana. Italia, Germania ed Europa sono state capaci di risorgere da quell’inferno, costruendo libertà, pace, democrazia, diritti, comunità, una nuova sicurezza”, ha detto il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando: “I nostri genitori, i nostri nonni non si abbandonarono alla rassegnazione. Furono capaci di trasformare il dolore più indicibile e inspiegabile in una forza generatrice. In una nuova epoca – ha aggiunto -. In un sistema che, benché imperfetto, intendeva guardare al rispetto della dignità di ogni persona. Non è stato facile ricostruire un continente dalle macerie materiali e morali cui nazismo e fascismo l’avevano condannato. Ha richiesto coraggio e sacrificio”.

“Perché? Perché tutto questo? Si può, si deve dimenticare? Continuiamo a chiedercelo percorrendo questi luoghi, sostando dinanzi ai memoriali. Le domande penetrano le nostre coscienze, senza riuscire a fornire una risposta esaustiva, definitiva, segnalando, piuttosto, una irrisolta inquietudine. “E’ accaduto, quindi può di nuovo accadere”, ci ammonì Primo Levi. Può accadere se dimentichiamo”, ha sottolineato Mattarella durante la commemorazione per gli ottanta anni della strage di Marzabotto e Monte Sole.