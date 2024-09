ROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier hanno lasciato Colonia, in Germania, e sono arrivati a Bologna, per proseguire alla volta di Marzabotto per la commemorazione dell’80esimo anniversario della strage di Monte Sole.

I due presidenti hanno viaggiato sullo stesso aereo di Stato. Mattarella accompagnato dalla figlia Laura e Steinmeier dalla moglie Elke Buedenbender.

CASELLATI: “OGGI RICORDIAMO STRAGE ATROCE E DISUMANA”

“Oggi-dichiara il Ministro per le Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati- commemoriamo la strage di Monte Sole e Marzabotto, una delle tragedie più atroci e disumane della Seconda Guerra Mondiale e della storia del nostro Paese: tra settembre e ottobre del 1944, le truppe naziste, con l’aiuto di milizie fasciste, braccarono e massacrarono per giorni quasi 800 civili inermi. Non furono risparmiati nemmeno bambini, anziani e donne. In un contesto storico segnato da conflitti e tensioni internazionali, la memoria di questo crimine contro l’umanità ci ricorda quanto profondo sia l’abisso in cui l’uomo può sprofondare quando guerra, odio e intolleranza ne corrompono l’anima”.

RICHETTI: CONTINUI A SCUOTERE LE NOSTRE COSCIENZE

“Sono trascorsi 80 anni dalla strage di Marzabotto- scrive sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera – quando le truppe naziste uccisero 770 persone. Un crimine spaventoso che oggi deve continuare a scuotere le nostre coscienze. La presenza del presidente Mattarella con il presidente tedesco Steinmeier è particolarmente significativa: l’Italia, l’Europa intera, devono camminare insieme utilizzando la memoria come strumento per costruire un futuro di pace che ricordi il passato e il valore dell’umanità”.

L’articolo Strage di Marzabotto, Mattarella e Steinmeier alla commemorazione proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it